В Госдуме хотят пересмотреть механизм возобновления отопления при заморозках

Май 2025 года стал неприятным сюрпризом для жителей Центральной России Глава комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил важность обновления механизма возвращения отопления в случае резкого похолодания.