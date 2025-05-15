В Госдуме хотят пересмотреть механизм возобновления отопления при заморозках

Май 2025 года стал неприятным сюрпризом для жителей Центральной России Глава комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил важность обновления механизма возвращения отопления в случае резкого похолодания.
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