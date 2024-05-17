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«МК»: Жена Зеленского вызвала гнев украинцев жалобами на жизнь

«МК»: Жена Зеленского вызвала гнев украинцев жалобами на жизнь

Супруга главы киевского режима Владимира Зеленского Елена пожаловалась, что из-за военного конфликта «у ее дочери нет четкого плана на будущее, а сын, вместо того чтобы увлекаться музыкой, искусством или спортом, мечтает о службе в армии или авиации».

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