Супруга главы киевского режима Владимира Зеленского Елена пожаловалась, что из-за военного конфликта «у ее дочери нет четкого плана на будущее, а сын, вместо того чтобы увлекаться музыкой, искусством или спортом, мечтает о службе в армии или авиации».