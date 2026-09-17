Жителя Севастополя задержали за организацию поставок оружия на Украину

ФСБ России задержала в Москве 47-летнего жителя Севастополя, подозреваемого в государственной измене.
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