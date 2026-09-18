Известная блогерша выиграла иск из-за фразы «сидит на запрещенке»

Блогерша Дарья Умнова, известная под псевдонимом Фрося, выиграла иск о защите чести и достоинства у двух других популярных блогерш Ксении Бондаревой (псевдоним Ксения Хоффман) и Марии Алябьевой (псевдоним Mashera) .