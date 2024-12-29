Чубайс нашёл "украденные" пять миллионов: Беглый чиновник судится в московском суде

АС Анатолий Страшко Кудасов, а Вы иногда думаете, когда клаву "щупаете"? Вы с нар пишете, судя по лексике? Причём тут ...дружок .... не сдаст......Это можно к клоуну типа Зе отнести. А Путин даже крестится, видели? А ведь коммунист....был. Но сейчас он, прежде всего , ПОЛИТИК, Президент крупнейшего государства. Доходит? А Вы мне про ....дружка, про ......не сдаст...Нехорошо, не умнО, гражданин А. Кудасов.

N Nata У него реально барзометр зашкаливает. Может пора ремонтников направить?