Театр абсурда
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Театр абсурда

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Чубайс нашёл "украденные" пять миллионов: Беглый чиновник судится в московском суде

Чубайс нашёл "украденные" пять миллионов: Беглый чиновник судится в московском суде

Царьград Bulkin Sergey/news.ru/Globallookpress Бежавший из России Анатолий Чубайс продолжает судиться со своими деловыми партнёрами.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Кудасов, а Вы иногда думаете, когда клаву &quot;щупаете&quot;? Вы с нар пишете, судя по лексике? Причём тут ...дружок  .... не сдаст......Это можно к клоуну типа Зе отнести. А Путин даже крестится, видели? А ведь коммунист....был. Но сейчас он, прежде всего , ПОЛИТИК, Президент крупнейшего государства. Доходит? А Вы мне про ....дружка, про ......не сдаст...Нехорошо, не умнО, гражданин А. Кудасов.
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16 час.
N
Nata
У него реально барзометр зашкаливает. Может пора ремонтников направить?
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14 час.
Alex Nемо
Автор, вы внимательно прочитали то что опубликовали? Может у вас на клавиатуре кнопочки заедает и поэтому вы дублируете свой пост в одном материале? Или вам платят за количество слов как в былые времена? Скажите кто платит и я отправлю ему этот материал в качестве доказательства против вас в деле о мошенничестве и хищении денег у платившего...
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12 час.

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