Взрыв адской силы. Остатки элитного спецназа ВСУ собирают даже с деревьев

Удар баллистической ракеты был ужасен по силе. Фугасная боевая часть «Искандера» весом в полтонны вырвала из земли огромные деревья, разнесла вдребезги кирпичные казармы и разорвала на клочья роту украинского спецназа.
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