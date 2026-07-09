Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Как человек выжил в ледниковый период

Последний ледниковый период закончился всего 12 тысяч лет назад. По меркам истории — вчера. И наш вид, homo sapiens, не просто пережил ту суровую эпоху, но и вышел из неё окрепшим, создав впоследствии цивилизацию.

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