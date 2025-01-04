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Нижегородская правда

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Форум регионов России и Белоруссии пройдет в Нижнем Новгороде в 2025 году

Нижний Новгород примет XII Форум регионов России и Республики Беларусь в июне 2025 года. Форум, посвящённый молодежной политике и наследию Великой Победы, соберёт представителей регионов двух государств на площадке Нижегородской ярмарки.

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