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Глава Ставрополья не исключил, что взрыв у дома Гурциева был терактом

Глава Ставрополья не исключил, что взрыв у дома Гурциева был терактом

После гибели ветерана СВО, участника программы Время героевЗаура Гурциева в результат.После гибели ветерана СВО, участника программы «Время героев» Заура Гурциева в результате взрыва не исключена версия теракта.

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