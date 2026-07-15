Арахамия: предстоящая зима будет самой тяжелой в истории Украины

Для Украины предстоящая зима будет самой тяжелой в истории страны. Об этом 15 июля заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, комментируя возможное назначение на пост премьер-министра Украины председателя правления «Нафтогаза» Сергея Корецкого.