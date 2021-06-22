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О маленьком трусливом президенте как бы сверхдержавы

О маленьком трусливом президенте как бы сверхдержавы

Фото © Reuters.Вот, казалось бы, чего бояться тому, за чьей спиной несокрушимая мощь многомиллионной страны с крепкой армией, ядерным оружием, современными средствами доставки, прорывами в космосе и многое, многое другое?Но всё же он – боится.

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Анатолий Лановой
АНАЛгин злобой исходит.
Владимир Спиридонов
Если-бы было наоборот, то Анал кричал-бы о скромности Бидона и о том, что ВВП, несмотря на экономический кризис......
Natalija Osminina
"Но всё же он – боится. Патологически, иррационально, до смертной дрожи в коленях и холодной испарины на лбу". - АНАЛгин, оказывается допускается до тела Президента? Для измерения амплитуды дрожи в его коленях и количества испарины на лбу? Сидя в Италии? Дистанционно? Экстрасенс? Нет, просто даун с влажными мечтами. Сидит на толчке в итальянской дурке и мечтает, мечтает, испражняясь. А понос все не кончается.

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