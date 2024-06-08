Gigabyte совершила «переворот» в индустрии. Представлена Z Aorus Tachyon ICE, у которой сокет повернут на 90 градусов, а вместо слотов для памяти — разъемы M.2

На выставке Computex 2024 Gigabyte представила материнскую плату Z Aorus Tachyon ICE с оригинальным дизайном: процессорный разъем развернут тут на 90 °С (он теперь горизонтальный, а не вертикальный), а слоты для модулей оперативной памяти разместились не справа от сокета, а сверху.