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ТАСС

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В Симферополе цветы и игрушки возложили в память о погибших детях Донбасса

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Алые гвоздики и мягкие игрушки легли в Симферополе у подножия временного мемориала в память о погибших детях Донбасса, в акции приняли участие депутаты регионального парламента, ветераны СВО, представители молодежных организаций, передает корреспондент ТАСС.

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