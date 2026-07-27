В Симферополе цветы и игрушки возложили в память о погибших детях Донбасса

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Алые гвоздики и мягкие игрушки легли в Симферополе у подножия временного мемориала в память о погибших детях Донбасса, в акции приняли участие депутаты регионального парламента, ветераны СВО, представители молодежных организаций, передает корреспондент ТАСС.