35 забавных рождественских свитеров, превзошедших все ожидания

Сложно представить новогодние праздники без Деда Мороза, ёлки, снега, подарков и застолья. А в США ещё одним незаменимым атрибутом является рождественский свитер, причём он должен быть максимально смешным и аляповатым.
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