Инга Оболдина показала свою 12-летнюю дочь

Актриса снималась беременной в сериале’Мама-детектив’, главная героиня которого тоже ожидала ребенка Лилия Шарловская Инга Оболдина довольно поздно стала мамой — в 44 года она родила дочь от петербургского актера и режиссера Виталия Викторовича Салтыкова.
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