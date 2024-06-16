Инга Оболдина показала свою 12-летнюю дочь

Актриса снималась беременной в сериале’Мама-детектив’, главная героиня которого тоже ожидала ребенка Лилия Шарловская Инга Оболдина довольно поздно стала мамой — в 44 года она родила дочь от петербургского актера и режиссера Виталия Викторовича Салтыкова.