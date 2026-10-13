В Соломбале обновили детсады, дворы и набережную Седова

Депутаты Сергей Сорокин и Аркадий Пороховник вместе с жителями Соломбальского округа Архангельска проверили итоги обновления детских садов, библиотеки и дворовых территорий, а также осмотрели набережную Георгия Седова, победившую во всероссийском голосовании по благоустройству на 2027 год с 7725 голосами.
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