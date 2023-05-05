Думали, что это древние жилища народа Осетии. Заглянув через окошко в этот уютный домик в горах, испытали ужас.

В путешествии по Северной Осетии многие могут подумать, что уютные небольшие домики в горах - это старинное жилище местного народа, оставшиеся с древних времен.
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