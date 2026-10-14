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Аргументы и Факты

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Эксперт Иванов объяснил, почему в РФ начали скупать авто глобальных брендов

Эксперт Иванов объяснил, почему в РФ начали скупать авто глобальных брендов

Продажи автомобилей глобальных брендов в России за девять месяцев увеличились на 81,5%, и основным драйвером спроса стала возможность ввезти новый автомобиль для личного пользования с льготным утилизационным сбором в 3,4 тыс.

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