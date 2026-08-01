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Аргументы недели

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Режиссер Бортко взялся за съемки фильма о Сталине

Режиссер Бортко взялся за съемки фильма о Сталине

Кинорежиссер Владимир Бортко признался, что сценарий к фильму был написан еще 15 лет назад, однако его реализация долгие годы оставалась невозможной по политическим и финансовым причинам.

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