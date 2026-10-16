Сотрудник Хопёрского заповедника спас степную дыбку, занесённую в Красную книгу России. Это самый крупный кузнечик в стране, его тело достигает 53-75 мм, а яйцеклад длиннее тела почти втрое.
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