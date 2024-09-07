Большой театр и Третьяковка отправятся на гастроли в Китай

Осенью 2024 года в Китае состоятся масштабные гастроли с участием Третьяковской галереи, Большого театра и оркестра musicAeterna, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВТБ, выступающего партнером мероприятий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии