Минобороны сообщило о рядовом, сбившем два дрона ВСУ

Пресс-служба МО России проинформировала о героических действиях военнослужащего Вооружённых сил Платона Абдимаханова, которому удалось отразить нападение на укрытие и поразить два запущенных вражескими войсками беспилотника.
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