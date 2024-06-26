Новые подробности проекта Manta Ray

Компания Northrop Grumman из США представила новые детали своего проекта Manta Ray. Оказалось, что автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) этого типа был создан раньше, чем предполагалось.
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