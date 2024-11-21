Вагенкнехт: ордер МУС на арест Нетаньяху оказался пощечиной Шольцу и Бербок

В Германии лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт назвала «громкой пощечиной» канцлеру Олафу Шольцу и главе МИД Анналене Бербок выдачу Международным уголовным судом ордер на арест израильского премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.
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