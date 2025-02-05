01.02.2025Традиционная встреча выпускников состоялась в Горбацевичской средней школе 1 февраля. Бывшие ученики школы окунулись в атмосферу учебных будней, вспомнили самые яркие моменты своего детства, пообщались с любимыми учителями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии