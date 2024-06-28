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Трамп пообещал защитить США при помощи аналога израильского «Железного купола»

Трамп пообещал защитить США при помощи аналога израильского «Железного купола»

Дональд Трамп, кандидат в президенты Соединенных Штатов, дал обещание защитить воздушное пространство страны, создав американский аналог израильской системы противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол».

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