Трамп пообещал защитить США при помощи аналога израильского «Железного купола»

Дональд Трамп, кандидат в президенты Соединенных Штатов, дал обещание защитить воздушное пространство страны, создав американский аналог израильской системы противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол».
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