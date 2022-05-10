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Анфиса Чехова рассказала, почему так долго не возвращается с сыном в Россию

Анфиса Чехова рассказала, почему так долго не возвращается с сыном в Россию

Скандально известная телеведущая Анфиса Чехова уехала в Индонезию около двух месяцев назад. Она с сыном Соломоном отдыхает на острове Бали, наслаждается теплым солнцем, природой и регулярно устраивает фотосессии, выкладывая фотографии в соцсетях.

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