Анфиса Чехова рассказала, почему так долго не возвращается с сыном в Россию

Скандально известная телеведущая Анфиса Чехова уехала в Индонезию около двух месяцев назад. Она с сыном Соломоном отдыхает на острове Бали, наслаждается теплым солнцем, природой и регулярно устраивает фотосессии, выкладывая фотографии в соцсетях.