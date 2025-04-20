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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Данис Шакиров «Карга боткасы» бәйрәмендә: Максатыбыз – борынгы бәйрәмнәрне кире кайтару

Данис Шакиров «Карга боткасы» бәйрәмендә: Максатыбыз – борынгы бәйрәмнәрне кире кайтару

19 апрель көнне Казанның «Туган Авылым» ял итү комплексында «Карга боткасы» бәйрәме узды. Чарада кунакларны Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров сәламләде.

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