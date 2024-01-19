Депутат Ивлев назвал предстоящие учения НАТО проявлением агрессивной сущности

Депутат Государственной думы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев считает предстоящие масштабные учения Североатлантического альянса проявлением агрессивной сущности стран НАТО и демонстрацией подготовки к войне с Россией.
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