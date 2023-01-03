За рулём

39 подписчиков

Свежие комментарии

Нам рассказали, на чем ездят любители мощных авто

Нам рассказали, на чем ездят любители мощных авто

Эксперты проанализировали статистику по спросу на мощные (свыше 250 л.с.) автомобили в январе-ноябре 2022 года и рассказали, в каких городах страны наиболее активно интересуются покупкой таких машин, а также назвали самые востребованные модели.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх