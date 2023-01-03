Нам рассказали, на чем ездят любители мощных авто

Эксперты проанализировали статистику по спросу на мощные (свыше 250 л.с.) автомобили в январе-ноябре 2022 года и рассказали, в каких городах страны наиболее активно интересуются покупкой таких машин, а также назвали самые востребованные модели.
Эксперты проанализировали статистику по спросу на мощные (свыше 250 л.с.) автомобили в январе-ноябре 2022 года и рассказали, в каких городах страны наиболее активно интересуются покупкой таких машин, а также назвали самые востребованные модели.
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