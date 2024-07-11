"Ъ": осужденный на 9,5 года генерал-майор Росгвардии попросился в зону СВО

Реутовский гарнизонный военный суд приговорил бывшего заместителя командующего Центральным округом Росгвардии по тылу Вадима Драгомирецкого к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима с лишением звания генерал-майора.
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