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"Ъ": осужденный на 9,5 года генерал-майор Росгвардии попросился в зону СВО

"Ъ": осужденный на 9,5 года генерал-майор Росгвардии попросился в зону СВО

Реутовский гарнизонный военный суд приговорил бывшего заместителя командующего Центральным округом Росгвардии по тылу Вадима Драгомирецкого к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима с лишением звания генерал-майора.

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