Применение запрещенного оружия зафиксировано со стороны ВСУ зафиксировано 400 раз.Следственный комитет России в октябре запрашивал информацию у Минобороны России по фактам применения химического оружия со стороны ВСУ в районе города Суджа Курской области, а также на Донбассе.