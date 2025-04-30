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Царьград

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Ученые предупредили об угрозе новой волны заболеваний корью

Ученые предупредили об угрозе новой волны заболеваний корью

Корь особенно опасна из-за ее высокой контагиозности.Новое исследование, представленное в журнале JAMA, демонстрирует серьезные риски, связанные даже с незначительным уменьшением доли вакцинированных детей.

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