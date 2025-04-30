Ученые предупредили об угрозе новой волны заболеваний корью

Корь особенно опасна из-за ее высокой контагиозности.Новое исследование, представленное в журнале JAMA, демонстрирует серьезные риски, связанные даже с незначительным уменьшением доли вакцинированных детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии