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Квентин Тарантино дебютировал в качестве писателя

В июне в США вышла книга, автором которой является режиссер, актер и продюсер Квентин Тарантино. Эта первая книга Тарантино под названием «Однажды в Голливуде» представляет собой расширенную версию фильма, вышедшего под тем же названием в 2019 году.

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