Узбекский политик Алишер Кадыров хочет визового режима для приезжающих в Узбекистан россиян

Миграция — это явление, с которым сталкиваются многие страны, и Россия не является исключением. В последние годы в нашем обществе активно обсуждаются вопросы, связанные с большим количеством мигрантов, прибывающих в страну.
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