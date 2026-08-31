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Воронежские новости

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В Воронеже водителя намертво зажало в искореженной иномарке

В Воронеже водителя намертво зажало в искореженной иномарке

Водитель автомобиля «Geely MK Cross» не справился с управлением и наехал на препятствие30 августа вечером в Железнодорожном районе Воронежа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля, в результате которого, по предварительной информации, есть пострадавшие.

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