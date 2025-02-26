Украинские военкомы объяснили мобилизацию сбитого велосипедиста вместе с велосипедом

Сбитый и насильно мобилизованный военкомами украинский велосипедист находился в розыске. Об этом сообщил Харьковский областной территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата), передает издание «Страна».
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