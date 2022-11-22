Тюменские туристические объекты и события отмечены национальной премией

Достопримечательности и событийные мероприятия Тюменской области были удостоены высоких оценок экспертов на ежегодном конкурсе Russian Еvent Аwards 2022, финал которого состоялся в Нижнем Новгороде, 21 ноября сообщает областной департамент культуры.
Достопримечательности и событийные мероприятия Тюменской области были удостоены высоких оценок экспертов на ежегодном конкурсе Russian Еvent Аwards 2022, финал которого состоялся в Нижнем Новгороде, 21 ноября сообщает областной департамент культуры.
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