Daily Storm

385 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • DedCarlo
    Я всё-таки надеюсь, что этот прогноз преувеличен. Всё-таки какой -никакой процент привившихся есть и это должно снизи...Вирусолог сделал ...
  • Oddy Rash
    Чтобы впустить в страну такую цацу, следовало требовать от США не пропуска в "Холмоград" одного из придворных Кремля,...Замгоссекретаря С...
  • Turanosaurus Rex
    Твари устраивают концлагерьВ Приморье обяжут...

Передал привет Путину: Лавров рассказал о встрече с Байденом за обедом

Передал привет Путину: Лавров рассказал о встрече с Байденом за обедом

Глава МИД отметил, что обсудил с американским лидером как можно выстроить контакты на уровне президентовБеседа министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом США Джо Байденом состоялась на полях саммита G20 в Риме, сообщил глава МИД.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх