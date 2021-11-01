Передал привет Путину: Лавров рассказал о встрече с Байденом за обедом

Глава МИД отметил, что обсудил с американским лидером как можно выстроить контакты на уровне президентовБеседа министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом США Джо Байденом состоялась на полях саммита G20 в Риме, сообщил глава МИД.