Тайна "Немезиды": найден бесследно исчезнувший сто лет назад пароход

Исследователи более 100 лет не могли установить местонахождение затонувшего 73-метрового парохода"Немезида", несмотря на то, что экипаж другого судна, которое попало в шторм, в последний раз видел его вблизи Уоллонгонга.
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