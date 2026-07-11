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Как сложился союз Валерия Сюткина и юной костюмерши, ради которой он оставил семью

Как сложился союз Валерия Сюткина и юной костюмерши, ради которой он оставил семью

В начале девяностых решение солиста группы «Браво» Валерия Сюткина оставить семью ради 18-летней костюмерши Виолы вызвало волну жесткого общественного осуждения.

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