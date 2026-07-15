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В российском регионе провели молебен о предотвращении пожаров

В российском регионе провели молебен о предотвращении пожаров

В Тюмени провели молебен о предотвращении пожаров. Об этом сообщило МЧС региона. Богослужение состоялось в преддверии 99-летия Государственного пожарного надзора (ГПН) на территории Тюменского учебного центра МЧС России.

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