Круглый стол с добровольцами ЮВАО

Ежегодно 5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтера). Поэтому сегодня в Управлении по ЮВАО ГУ МЧС России по Москве состоялась встреча с представителями добровольных объединений пожарной охраны округа в формате круглого стола.
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