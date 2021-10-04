ВК Пресс

30 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Narvalroz Евгений
    "Напомним, царствование рода Романовых оборвалось в ночь с 17 на 18 июля 1918 года в Екатеринбурге" - напоминаем тупы...Сегодня в Россию ...
  • Алекс М
    "Второй месяц осени принесет прибавку к пенсиям военных пенсионеров. " А пенсионеры, бывшие работяги, которые отдали ...Зарплаты бюджетни...
  • Саша Николаев
    Да этому чуче до романова-сто лет не добраться,как и лохудре..))Сегодня в Россию ...

В Славянске-на-Кубани на время отключат электричество

В Славянске-на-Кубани на время отключат электричество

- улицы, которые входят в периметр квадрата улиц Юных Коммунаров-Ковтюха-Набережная-Победы; - на светофорном объекте, расположенном на пересечении улиц Школьная и Юных Коммунаров; - на светофорном объекте на пересечении улиц Школьная и Ленина.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх