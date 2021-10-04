В Славянске-на-Кубани на время отключат электричество

- улицы, которые входят в периметр квадрата улиц Юных Коммунаров-Ковтюха-Набережная-Победы; - на светофорном объекте, расположенном на пересечении улиц Школьная и Юных Коммунаров; - на светофорном объекте на пересечении улиц Школьная и Ленина.