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«Зенит» готов платить Данило больше, чем «Палмейрас». «Ботафого» хочет 30 млн евро за хавбека (ESPN Brazil)

« Зенит » продолжает работу над трансфером центрального полузащитника «Ботафого» Данило. По данным ESPN Brazil, петербургский клуб готов платить игроку больше, чем « Палмейрас », который также интересуется 25-летним хавбеком.

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