Антарктида дала человечеству странную отсрочку

Антарктида всегда казалась человечеству чем-то далёким и почти недоступным. Белая пустыня на краю мира, где температура опускается ниже минус 80 градусов, где месяцы проходят без солнечного света, а расстояния измеряются не километрами, а неделями пути.
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