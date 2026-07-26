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Антарктида дала человечеству странную отсрочку

Антарктида дала человечеству странную отсрочку

Антарктида всегда казалась человечеству чем-то далёким и почти недоступным. Белая пустыня на краю мира, где температура опускается ниже минус 80 градусов, где месяцы проходят без солнечного света, а расстояния измеряются не километрами, а неделями пути.

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