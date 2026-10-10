As German Voters Reject Mass Migration, Politicians And The Media Play The Fool Authored by Pawel Styrna via American Thinker, The anti-mass-migration Alternative for Germany (AfD) has won the election to the provincial parliaments in the states of Saxony-Anhalt and Mecklenburg-Vorpommern.
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