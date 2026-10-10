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Zero Hedge

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As German Voters Reject Mass Migration, Politicians And The Media Play The Fool

As German Voters Reject Mass Migration, Politicians And The Media Play The Fool

As German Voters Reject Mass Migration, Politicians And The Media Play The Fool Authored by Pawel Styrna via American Thinker, The anti-mass-migration Alternative for Germany (AfD) has won the election to the provincial parliaments in the states of Saxony-Anhalt and Mecklenburg-Vorpommern.

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