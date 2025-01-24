Чуда от Трампа не произошло

Если не произойдет «чудо-Трамп», то его победа на президентских выборах открывает новые горизонты для выхода из глобалистского тоталитаризма, по крайней мере, на двух важных уровнях: ослабление разветвлённой глобалистской элиты в Европе и противостояние на Украине.