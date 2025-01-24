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Чуда от Трампа не произошло

Чуда от Трампа не произошло

Если не произойдет «чудо-Трамп», то его победа на президентских выборах открывает новые горизонты для выхода из глобалистского тоталитаризма, по крайней мере, на двух важных уровнях: ослабление разветвлённой глобалистской элиты в Европе и противостояние на Украине.

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