Чуда от Трампа не произошло

Если не произойдет «чудо-Трамп», то его победа на президентских выборах открывает новые горизонты для выхода из глобалистского тоталитаризма, по крайней мере, на двух важных уровнях: ослабление разветвлённой глобалистской элиты в Европе и противостояние на Украине.
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