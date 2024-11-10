Булыкин: «Молодцы наши в Америке и Овечкин, и Миранчук творят историю»

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу «Атланты Юнайтед» над «Интер Майами» (2-1 в серии) в плей-офф МЛС и два гола российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в матче с «Сент-Луисом» (8:1).