Катар призывает поставить израильские ядерные объекты под гарантии МАГАТЭ

ВЕНА (ИА Реалист). Власти Катара призвали поставить ядерные объекты израильского режима под гарантии Международного агентства по атомной энергии на фоне пренебрежения Тель-Авивом международных правил ядерной безопасности.
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